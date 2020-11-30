الأرصاد تحذر من منخفض جوي قادم إلى المملكة

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية ، ان الأردن سيتأثر الثلاثاء والأربعاء بحالة عدم استقرار جوي ، معلنة عن عدة تحذيرات ابرزها توقع تشكل سيول في شرق المملكة.



وفي التفاصيل ، بين مدير ادارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن الخرائط السطحية تشير الى تمدد منخفض البحر الأحمر باتجاه المملكة مع ساعات مساء يوم غد الثلاثاء يرافق ذلك اقتراب هواء بارد نسبياً في طبقات الجو العليا، مما يؤدي الى تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي حسب ما يظهر في التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في ادارة الارصاد الجوية ، سوف يكون لها تأثير واضح على الجزء الشرقي من المملكة بينما التأثير ضعيف على بقية المناطق .

اضافة اعلان



وأضاف آل خطاب بأنه من المتوقع ليوم غدٍ الثلاثاء لذا خلال ساعات النهار فقط ظهور لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ولكن مع ساعات المساء والليل تتزايد كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية وأجزاء من جنوب شرق المملكة ، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد ،وهناك احتمال ضعيف خلال ساعات الليل أن تمتد الهطولات لاجزاء من المناطق الشمالية والوسطى في المملكة .



وأفاد آل خطاب بأن تأثير حالة عدم الاستقرار على المملكة ستستمر حتى نهار الأربعاء حيث من المتوقع أيضاً أن تكون الهطولات فجر والصباح الباكر من يوم الأربعاء غزيرة في المناطق الشرقية من المملكة ،وتميل الأجواء إلى الاستقرار مساء يوم الأربعاء بمشيئة الله .



** التنبيهات والتحذيرات



* خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شرق المملكة .

* خطر حدوث البرق وتساقط البرد خلال ساعات الليل في شرق المملكة .

* خطر الانزلاقات على الطرق في المناطق المتوقع حدوث هطول مطري فيها .

* خطر تدني مدى الرؤية الافقية بعض الأحيان نتيجة الغبار حاصة في مناطق البادية .





