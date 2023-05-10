الأرصاد تدعو لأخذ الحيطة والحذر من طقس الخميس

الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، الاجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تكون نشطة في شرق المملكة مما يؤدي الى اثارة الغبارخاصة في مناطق البادية.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهوركميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا وتكون مثيرة للغبار في اماكن مختلفة من المملكة خاصة في مناطق البادية.



⛔️ التحذيرات :

اخذ الحيطة والحذر من تدني مدى الرؤية الافقية بسب الغبار خاصة في المناطق الشرقية من المملكة والتي قد تنعدم احيانا على الطرق الصحراوية.

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