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الأربعاء، 17-02-2021 04:21 م

الأرصاد: تساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر

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الوكيل الاخباري - أكدت إدارة الأرصاد الجوية في نشرتها المستحدثة، مساء اليوم الأربعاء، أن تساقط الثلوج سيكون فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 700 متر فوق سطح البحر، والتي ستكون متراكمة بشكل متفاوت بين منطقة وأخرى حسب الارتفاعات.
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وتكون الرياح، بحسب التقرير، غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية تتجاوز سرعتها 90كم/ساعة في بعض المناطق؛ ما يؤدي إلى استمرار إثارة الغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.

وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة، وتشتد وتنتظم الهطولات المطرية في شمال ووسط المملكة وتمتد تدريجياً لتشمل بقية المناطق، حيث يصحبها الرعد أحياناً وتساقط زخات البرد.

وجددت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية قبل الهطولات، وخطر الرياح النشطة والهبات القوية المرافقة لها، والانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، وتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، واحتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية والوسطى خلال ساعات الليل، وتراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية، وارتفاع الموج في خليج العقبة.

 




 

 


 

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