تعرف على موعد وأماكن تساقط الثلوج بالاردن

الوكيل الاخباري - توقعت إدارة الأرصاد الجوية في نشرتها المستحدثة مساء اليوم الأحد، أن تتعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي ليوم الأربعاء المقبل، وأن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية فوق 900 متر عن سطح البحر.



وتنخفض درجات الحرارة ليوم الاربعاء بشكل ملموس وحاد، وتشتد سرعة الرياح ويرافقها هبات قوية تتجاوز 80 كيلو متر في الساعة في بعض المناطق، وفق نشرة إدارة الأرصاد الجوية اليومية. كما توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تشهد الحالة الجوية في المملكة بعد ظهر الخميس ويوم الجمعة أمطاراً في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن المعلومات الصادرة من الإدارة قابلة للتحديث في ضوء تطورات الحالة الجوية. وأوضح تقرير الأرصاد أن سرعة الرياح ستؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في الأنحاء الغربية من المملكة كما يتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية هطول زخات متقطعة من الثلج، وقد تكون ممزوجة بالمطر أحياناً، ومع ساعات الليل المتأخرة ونتيجة لعبور الجبهة الهوائية الأشد برودة تنتظم الهطولات وتمتد لتشمل أغلب مناطق المملكة.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية وخطر الرياح النشطة والهبات القوية المرافقة لها وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض، واحتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية والوسطى خلال ساعات الليل.



وتاليا قائمة معتمدة من قبل ادارة الارصاد الجوية تظهر ارتفاعات مختلف المناطق في المملكة :

اضافة اعلان











