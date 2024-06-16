الأحد 16-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الأرصاد تنشر الحالة الجوية ليوم غدٍ الاثنين - 3 تحذيرات

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الأحد، 16-06-2024 09:35 م

الأرصاد تنشر الحالة الجوية ليوم غدٍ الاثنين - 3 تحذيرات

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الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الاثنين.

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حيث يكون الطقس نهاراً حاراً في معظم المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.


وليلاً يكون الطقس معتدلاً الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


🔺 التحذيرات:
-خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف خاصة على صحة المرضى وكبار السن.
-خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية.
-خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، وخطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.




 




 

 


 

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