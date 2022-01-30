الأحد 30-01-2022
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الأحد، 30-01-2022 06:38 م

الأرصاد توضح بشأن طقس الاثنين وفرص تساقط الثلوج

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الأجواء يوم الاثنين باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب .

وبحسب آل خطاب انه مع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجياً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في أماكن متفرقة من المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل لهطول زخات خفيفة من الثلج لفترة قصيرة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية . 

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