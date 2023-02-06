الأرصاد: سيتعمق تأثير المنخفض الجوي في المملكة ظهر اليوم

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ الاجواء باردة جدا وغائمة جزئيا تتحول الى غائمة مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، كما تسود رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تتجاوز سرعتها 90كم/س مما يؤدي إلى تشكل العواصف الغبارية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، ومع ساعات ما بعد الظهر يتعمق تأثير المنخفض الجوي والجبهة الهوائية المرافقة له حيث تهطل الأمطار بغزارة في شمال ووسط المملكة مصحوبة برياح عاصفة وتكون الهطولات أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة سقوط زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية التي يزيد ارتفاعاها عن 1100م عن سطح البحر خاصة المرتفعات الجنوبية العالية (الشراة) وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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التحذيرات ليوم الاثنين :

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا نتيجة تشكل العواصف الغبارية خاصة في جنوب وشرق المملكة.



- خطر شدة سرعة الرياح العاصفة والهبات القوية المرافقة لها.

- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في ساعات المساء والليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.



- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.

