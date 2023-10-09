الأرصاد: غلاف جوي غير مستقر وأمطار يصحبها الرعد

الوكيل الاخباري- تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، مع تساقط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وحذرت من خطر الإنزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولات مطرية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

