الأحد 02-10-2022
الوكيل الاخباري

مدير الامن العام: نضع كافة امكاناتنا لإنجاح كأس العالم بقطر

تمارين لفقدان الوزن: السعرات الحرارية التي يتم حرقها خلال ساعة واحدة

الأرصاد: كتلة هوائية رطبة تؤثر على المملكة اليوم

خبير أفاعي يوجه نصائح قبل بدء موسم قطف الزيتون

إرادة ملكية بالدكتور الموسى

حقيقة قيام الكويت الغاء اعتماد جامعات أردنية

سفيران يؤديان اليمين القانونية أمام الملك - صور

الزراعة: فتح معاصر الزيتون منتصف الشهر الحالي

أكثر من 75 ألف زائر للبترا خلال أيلول الماضي

التعليم العالي تعلن عن نتائج الدورة الأولى للمنح الخارجية

الأحد، 02-10-2022 03:49 م

الأرصاد: كتلة هوائية رطبة تؤثر على المملكة اليوم

92022299395575355839


الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

اضافة اعلان

أكدت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد تأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة تستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

 

وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الاخباري" إن الكتلة الرطبة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة.

ونوهت إلى أن هناك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الخميس لتصل الى 33 درجة مئوية في العاصمة عمان.

ويتوقع انخفاض درجات الحرارة وهطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية من المملكة الاسبوع القادم.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
البلد

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

9202227161445150751043

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

186587

كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة.. تعرف على أعلى درجة حرارة

الأردن نهار

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم

aWRnJgSQ2QoNFHR6ktBQYPcfxhWz3Ww1eM0t5Uqr

تعرفوا على حالة الطقس لثلاثة ايام قادمة

520222091136760148918

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

أخبار متعلقة
186587

كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة.. تعرف على أعلى درجة حرارة

الأردن نهار

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم

920223123729801741146

فرصة لتساقط الامطار في الأردن الاربعاء

resize

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

920223123729801741146

الأرصاد: زخات مطرية ستؤثر على المملكة في هذا الموعد

6VZv1BrM2z8Jroes9jMKGK7Jj94pCUCJpxwUPCIm

الأرصاد: تساقط زخات خفيفة من الأمطار في هذه المناطق