الأرصاد: كتلة هوائية رطبة تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

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أكدت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد تأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة تستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الاخباري" إن الكتلة الرطبة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة.



ونوهت إلى أن هناك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الخميس لتصل الى 33 درجة مئوية في العاصمة عمان.



ويتوقع انخفاض درجات الحرارة وهطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية من المملكة الاسبوع القادم.