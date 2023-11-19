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الأحد، 19-11-2023 12:44 ص

الأرصاد: منخفض جوي قبرصي يؤثر على المملكة

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة ورياح عاصفة اليوم الأحد وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملموس، والأجواء غائمة جزئيا تتحول إلى غائمة وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة، واعتباراً من ساعات ما بعد الظهر تعبر تدريجياً الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي حيث تمتد الهطولات لتشمل المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية وتشتد الأمطار غزارة في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.


وأضافت أن الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65 كم/ساعة مما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية قبل هطول المطر.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها احياناً على الطرق الصحراوية قبل هطول المطر ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها والتي قد تتجاوز في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة.


كما حذرت من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة  بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد.


 




 

 


 

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