الاردنيون على موعد مع يوم شتوي بامتياز وتحذير من السيول

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد ال خطاب بأن غدا الأربعاء سيكون يوم شتوي بامتياز مؤكدا على تحذيرات مهمه خلال الحاله الجويه التي تبدأ الاربعاء.



واكد أن المملكة ستكون الاربعاء والخميس تحت تاثير امتداد منخفض جوي يمتد عبر طبقات الجو العليا يترافق معه كتله هوائيه بارده ورطبه تخفض درجات الحرارة و تؤدي الى هطولات مطريه في معظم مناطق المملكه خاصه المناطق الغربيه من المملكه كافه ( شمال ووسط وجنوب غرب المملكة) ، ويتوقع ان تكون الهطولات المطرية غزيره على فترات مع حدوث الرعد وتساقط البرد، مع توقع تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.



ومن المتوقع ان تستمر الحالة حتى مساء الخميس ويتراجع تاثيرها بعد ذلك.

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