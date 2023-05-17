الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية : انخفاض ملموس على درجات الحرارة

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الأربعاء، 17-05-2023 08:45 م

الارصاد الجوية : انخفاض ملموس على درجات الحرارة

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة الحرارة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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