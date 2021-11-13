الارصاد الجوية تحذر من السيول يوم الاحد



الوكيل الاخباري - تبقى المملكة خلال ساعات النهار تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، الأجواء مغبرة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع خلال ساعات الصباح هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة تكون في ساعات الصباح الباكرفي المناطق الجنوبية غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد قد تشمل الغزارة أحيانا اجزاء محدودة من المناطق الوسطى بما فيها منطقة البحر الميت، وتدريجياً مع ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار، لتسود خلال الليل أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق مع تواجد بعض الغيوم المختلفة، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة متثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.



⚠ التحذيرات:

🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

🔺 خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الصباح في المناطق الجنوبية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى بما فيها البحر الميت.

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