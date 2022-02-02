الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

الوكيل الاخباري - الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات المساء تتكاثر الغيوم تدريجيا وتتحول الاجواء اثناء الليل ما بين غائمة جزئيا الى غائمة ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



⚠ التحذيرات:

🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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