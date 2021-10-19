الثلاثاء 19-10-2021
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الثلاثاء، 19-10-2021 04:47 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

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الوكيل الاخباري - هذه الليلة تكون الاجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة في شمال المملكة .

التحذيرات:

🔺 احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.
🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في شمال المملكة في حال هطول امطار .

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