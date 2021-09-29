أجواء خريفية معتدلة الحرارة الأربعاء

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة الأربعاء، في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .
ليـــــــلاً:
في ساعات المساء تكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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