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الأربعاء، 29-09-2021 06:57 ص

أجواء خريفية معتدلة الحرارة الأربعاء

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الوكيل الإخباري - تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة الأربعاء، في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

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