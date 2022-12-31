الارصاد : انقلاب على الطقس وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة اعتباراً من يوم الاحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتسقط زخات متفرقة من المطر في اجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة ، ومن المتوقع في ساعات الليل ان تكون الهطولات غزيرة في جنوب المملكة .



ويوم الاثنين تبقى المملكة ضمن حالة من عدم الأستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، الأجواء باردة بوجة عام ،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات من المطر في اجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى قد تكون غزيرة احيانا مصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد .

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ويوم الثلاثاء تستمر الأجواء الغير مستقرة تؤثر على المملكة ،الأجواء باردة وغائمة جزئيا مع توقع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في اماكن متفرقة من المملكة ويحتمل في ساعات الليل ان تكون هذه الهطولات غزيرة مصحوبة بالرعد في اجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة .