الأربعاء 22-03-2023
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الأربعاء، 22-03-2023 05:46 م

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة في هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجيا يوم السبت بحالة من عدم الإستقرار الجوي، وتسود أجواء غائمة ومغبرة في العديد من المناطق، مع سقوط زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، ويتوقع في ساعات المساء والليل ان تكون الامطار غزيرة احيانا خاصة في جنوب وشرق المملكة، يصحبها الرعد احيانا وتساقط زخات من البرد، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ،خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة جنوب وشرق المملكة بما فيها منطقة العقبة ،وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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