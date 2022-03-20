الأحد 20-03-2022
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الأحد، 20-03-2022 07:01 م

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس يوم الاثنين واحتمال لتساقط الثلوج

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول احيانا الى غائمة مع هطول زخات متفرقة من المطر أثناء النهار في أماكن مختلفة قد تكون أحياناً لفترة محدودة غزيرة ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد في بعض المناطق .

ووفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري هناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من الثلج المخلوط مع المطر فوق المرتفعات العالية الشمالية ولفترة قصيرة .

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