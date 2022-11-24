الارصاد تكشف تطورات المنخفض وتُحذر من السيول في هذه المناطق

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الجمعة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها؛ الاجواء باردة وغائمة، وماطرة في الاجزاء الغربية من المملكة .



ويتوقع وفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري ان تكون الامطار غزيرة احيانا في شمال ووسط المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت .



اما يوم السبت تكون الأجواء باردة، وغائمة جزئيا إلى غائمة مع تساقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا .

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