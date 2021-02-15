الإثنين 15-02-2021
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الإثنين، 15-02-2021 11:32 ص

الارصاد : ثلوج متراكمة فوق ارتفاع 800 متر

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الوكيل الاخباري - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن إدارة الأرصاد الجوية تتابع تحرك كتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة مصدرها غرب روسيا تتحرك الى وسط أوروبا ومن ثم تتحرك شرقاً لتصل مساء الثلاثاء الى حوض البحر الأبيض المتوسط.

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وفي التفاصيل فإنه من المتوقع يوم الثلاثاء أن تتأثر المملكة بمقدمة منخفض جوي ذو قيم ضغط متدنية في مركزه، وهذا يؤدي الى نشاط واضح على الرياح الجنوبية الغربية والتي تؤدي الى إثارة الغبار في مختلف مناطق المملكة، وتكون عاصفة في مناطق البادية والطرق الخارجية، مع توقع تدني مدى الرؤية قبل الهطولات.


واضاف آل خطاب بأنه ومع ساعات ليل الثلاثاء يتحرك المنخفض الجوي شرقاً ليتمركز فوق جزيرة قبرص، ويبدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً وتشتد سرعة الرياح أكثر مع هبات قوية تتجاوز  الـ(60كم/الساعة) في بعض المناطق، وتسقط الأمطار في الأنحاء الغربية من المملكة، تكون على شكل زخات ثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة المرتفعات الجنوبية والتي قد تتراكم بشكل محدود.


ومع تعمق الكتلة الهوائية فجر الأربعاء تنخفض الحرارة بشكل ملموس وحاد حيث تسود أجواء شديدة البرودة، وتهطل زخات متقطعة من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، وتسقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع استمرار الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة وهبات قوية تتجاوز 80كم/ساعة في بعض المناطق، مما يؤدي الى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية والطرق الخارجية.


وافاد آل خطاب بأن الفترة من منتصف ليل الأربعاء وحتى ظهر الخميس تعتبر ذروة تأثير الحالة الجوية حيث تؤثر الجبهة الهوائية الأشد برودة، فتنتظم الهطولات لتشمل أغلب مناطق المملكة وتكون الهطولات غزيرة أحياناً يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد، مع احتمالية تشكل السيول في شمال ووسط المملكة، كما وتسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن (900م) فوق سطح البحر وقد تمتد لفترة محدودة لتشمل المرتفعات الجبلية التي تزيد عن 800 م فوق سطح البحر، والتي يتوقع أن تكون متراكمة بشكل متفاوت حسب الأرتفاعات.


 




 

 


 

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