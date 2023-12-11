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الإثنين، 11-12-2023 09:00 م

الارصاد : كتلة هوائية باردة جديدة وامطار غزيرة بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاربعاء بكتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من شرق البحر المتوسط مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة السرعة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسود اجواء باردة، وغائمة بوجه عام، مع هطول الامطار بين الحين والاخر في المناطق الغربية من المملكة واجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد.

 ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا الى غائمة، مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة  من المطر في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

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