الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم غد الاربعاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، يوم الاربعاء ، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اجزاء من شمال ووسط المملكة .



وتكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية خفيفة السرعة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاربعاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

