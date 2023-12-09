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السبت، 09-12-2023 11:11 ص

أمطار رعدية قادمة إلى المملكة بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يوم الاثنين القادم وفي ساعات ما بعد الظهر ستتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من جنوب المملكة تمتد في ساعات المساء.

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وأضافت الأرصاد في نشرتها إن ليلة الاثنين على الثلاثاء سيمتد تأثير حالة عدم الاستقرار لتشمل المناطق الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى وتكون الهطولات المطرية الرعدية غزيرة أحيانا في جنوب وشرق المملكة.


ونوهت أن الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً في المناطق الجنوبية من المملكة.


 




 

 


 

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