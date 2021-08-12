الخميس 12-08-2021
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الخميس، 12-08-2021 07:23 ص

الحرارة حول معدلاتها الخميس

طقس


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة الخميس ، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما تظهر بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

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