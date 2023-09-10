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الأحد، 10-09-2023 06:04 ص

المملكة تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة

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الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات، لتصبح الاجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.

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وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية أن الأجواء ليلا مائلة للبرودة قليلا في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ونوهت أن الأجواء في خليج العقبة حارة نهاراً، ومعتدلة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول.


 




 

 


 

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