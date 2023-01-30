الإثنين 30-01-2023
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الإثنين، 30-01-2023 06:24 ص

المملكة على موعد مع حالة من عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم

حالة الطقس (ممطر)


الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء  تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم، ويتوقع تساقط زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية قد يصحبها الرعد احياناً، كما يتوقع ايضا ان تشهد بعض المناطق الشمالية تساقط زخات خفيفة من المطر خاصة في ساعات الليل والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتحول ليلا الى شمالية غربية وفق دائرة الارصاد الجوية.

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أما في خليج العقبة الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع مع ساعات المساء هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج
التحذيرات ليوم الاثنين : 


- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار. 
- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.


 




 

 


 

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