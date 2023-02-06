الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

الملك يزور مديرية الأمن العام

الحموي: اقبال كبير على المخابز بسبب الأحوال الجوية

مصدر حكومي يوضح حول دوام الموظفين غدا الثلاثاء

الإعلان عن وجود مصريين تحت الأنقاض في زلزال تركيا

الملك يعزي بضحايا الزلزال بسوريا وتركيا ويوجه بتقديم مساعدات لأسرهم وللمصابين

مهيدات: الحمى القلاعية ليست مصدر قلق على سلامة الغذاء أو الصحة العامة

وزير التربية والتعليم يقرر تعطيل دوام المدارس كافة غداً الثلاثاء تحسباً للحالة الجوية

"الوكيل" ينشر ارتفاعات المناطق التي قد تصلها الثلوج - أسماء

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وأطفالها يبكون بردا

خبير أردني في علم زلازل يشرح حيثيات الزلزال التركي المُدمر

الإثنين، 06-02-2023 02:51 م

"الوكيل" ينشر ارتفاعات المناطق التي قد تصلها الثلوج - أسماء

1 (1)


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة خلال الأسبوع الحالي بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص، وفق ما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

ويترقب الأردنيون رؤية الزائر الأبيض للمرة الأولى خلال الموسم المطري الحالي، حيث تكون فرصة هطول زخات ثلجية على المملكة خلال المنخفض الحالي كبيرة وخاصة على المرتفعات الجبلية.

وقالت الأرصاد في نشراتها الجوية التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إن المملكة ستكون على موعد مع هطول زخات ثلجية مساء اليوم الاثنين فوق قمم الجبال العالية التي يصل ارتفاعها إلى 1100م، فيما تكون الفرصة مواتية لهطول زخات ثلجية غدا الثلاثاء وتمتد حتى بعد غد الأربعاء على المرتفعات التي يصل ارتفاعها 900م وما يزيد تساقطات، حيث تكون التساقطات الثلجية محدودة.

وتاليا ارتفاعات المناطق في المملكة:

اضافة اعلان

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_4083

الأرصاد تُحدث: ثلوج فوق 900 متر الثلاثاء والاربعاء

1 (21)

الارصاد: ثلوج الليلة فوق مرتفعات الـ 1100 متر في الاردن

وووو

الأرصاد: سيتعمق تأثير المنخفض الجوي في المملكة ظهر اليوم

120202014406964213486

أين ستتراكم الثلوج في الاردن ؟ - جداول عالية الدقة

120202014406964213486

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وثلوج على ارتفاع 1100 متر غداً الاثنين

220231164921746025567

الارصاد تبشر الاردنيين : ثلوج متراكمة على ارتفاع 1000 متر

أخبار متعلقة
1202330164355539025797

تعرف على المناطق التي ستشهد تراكما للثلوج بالاردن - اسماء

حالة الطقس (صحو)

أجواء دافئة نسبيا في بعض مناطق المملكة اليوم

خماسيني

أجواء خماسينية تؤثر على المملكة - تفاصيل

شمس

ارتفاع كبير على درجات الحرارة في المملكة اليوم

12122222

أجواء باردة وغائمة.. تعرف على درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

120239165533269322254

تفاصيل الحالة الجوية من الجمعة وحتى الاثنين المقبل