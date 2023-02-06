"الوكيل" ينشر ارتفاعات المناطق التي قد تصلها الثلوج - أسماء

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة خلال الأسبوع الحالي بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص، وفق ما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.



ويترقب الأردنيون رؤية الزائر الأبيض للمرة الأولى خلال الموسم المطري الحالي، حيث تكون فرصة هطول زخات ثلجية على المملكة خلال المنخفض الحالي كبيرة وخاصة على المرتفعات الجبلية.



وقالت الأرصاد في نشراتها الجوية التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إن المملكة ستكون على موعد مع هطول زخات ثلجية مساء اليوم الاثنين فوق قمم الجبال العالية التي يصل ارتفاعها إلى 1100م، فيما تكون الفرصة مواتية لهطول زخات ثلجية غدا الثلاثاء وتمتد حتى بعد غد الأربعاء على المرتفعات التي يصل ارتفاعها 900م وما يزيد تساقطات، حيث تكون التساقطات الثلجية محدودة.



وتاليا ارتفاعات المناطق في المملكة:

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