انخفاض طفيف على الحرارة الاثنين

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة الاثنين، وتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في السهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما تظهر بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، معتدلة الحرارة في البادية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.