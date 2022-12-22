انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا الى غائمة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الأجواء باردة وغائمة جزئيا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً خاصة في مناطق البادية



التحذيرات ليوم الخميس:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.



- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولا مطريا.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

