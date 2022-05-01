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الأحد، 01-05-2022 12:51 م

الأرصاد تحذر من الغبار يوم غد الإثنين

غبار٣


الوكيل الإخباري -  يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة نهار الأحد، بحيث تسجل حول معدلاتها الاعتيادية؛ الأجواء معتدلة بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

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ليـــــــلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، و لطيفة الحرارة الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في المناطق الشرقية.


خليج العقبة:
    الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً أثناء النهار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات ليوم الاحد :


- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
أما غداً الاثنين  يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات المساء والليل تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض خماسيني، حيث تتحول الأجواء إلى مغبرة في العديد من المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


التحذيرات ليوم الاثنين : 
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في مناطق البادية.


 




 

 


 

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