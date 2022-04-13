الأربعاء 13-04-2022
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الأربعاء، 13-04-2022 07:12 ص

أجواء ربيعية اليوم مع ارتفاع على درجات الحرارة

عمان 5


الوكيل الإخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة،الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية،  ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليــــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفةليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية.


 




 

 


 

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