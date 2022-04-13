أجواء ربيعية اليوم مع ارتفاع على درجات الحرارة

الوكيل الإخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة،الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



ليــــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفةليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية.