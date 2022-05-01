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الأحد، 01-05-2022 07:10 ص

انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم

عمان


الوكيل الإخباري - انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة؛ الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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ليلا: أجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، معتدلة الحرارة في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الاجواء حارة نسبياً نهاراً ومعتدلة الحرارة ليلاً مع ظهور بعض الغيوم العالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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