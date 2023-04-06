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الخميس، 06-04-2023 06:04 ص

انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

عمان جميلة


الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية ؛ الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم  على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً:  الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة  في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات ليوم الخميس :
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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