الخميس 23-02-2023
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الخميس، 23-02-2023 06:17 ص

انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة


التحذيرات ليوم الخميس :
احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.


 




 

 


 

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