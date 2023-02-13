انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المملكة

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، الاجواء باردة جداً وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون فوق قمم الجبال الشمالية العالية على شكل أمطار متجمدة في ساعات الصباح، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليلا: الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم الاثنين :

- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.



- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية.



- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .

