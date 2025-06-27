سفيرة الأردن بالمغرب تلتقي الفنان العواملة بعد تميزه في الملتقى الدولي للفسيفساء

الوكيل الإخباري- استقبلت السفيرة الأردنية في المغرب جمانة غنيمات، الفنان الفسيفسائي زيد محمد عارف العواملة، مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية السلط الكبرى، بعد مشاركته المتميزة في الملتقى الدولي الأول للفسيفساء بالمغرب الذي نظمته الفنانة المغربية فطيمة بنلعلي رئيسة جمعية "محترف الإبداع".

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وشارك العواملة الوحيد عن الأردن مع 12 فناناً من 10 دول، منها تونس، الجزائر، ألمانيا، فرنسا، كندا، إيطاليا، هولندا، البرتغال، في تحويل موقع "اكلدان" الجيولوجي بميدلت إلى أول متحف فسيفساء مفتوح بالمغرب تحت شعار "الذاكرة المنقوشة على الحجر".



وحصد العواملة تكريماً لافتاً شمل: شهادات تقديرية من المنظمين وظهوراً إعلامياً مكثفاً في وسائل الإعلام المغربية وإشادة خاصة في الكلمة الختامية للفنانة بنلعلي التي أشادت بـ"تميز إبداعاته الجاذبة بين التراث الأردني وروح الملتقى".



وأعربت السفيرة غنيمات خلال اللقاء عن فخرها العميق بالمشاركة الأردنية المتمثلة بالعواملة، مؤكدة أن إنجازاته "عكست صورة مشرقة عن الأردن والسلط"، وتحدثت عن سبل إقامة مشاريع فنية مشتركة بين البلدين لتعزيز التبادل الثقافي والحرف التقليدية.



من جانبه، قدم العواملة شكره للسفيرة على دعمها، ولرئيس بلدية السلط المهندس محمد الحياري على تمكين مشاركته، وللفنانة بنلعلي والداعم الدكتور يوسف ايت المقدم.



ووصف العواملة الملتقى، بأنه "نموذج لفن يعانق الطبيعة ويحول الصخور إلى قصص إنسانية خالدة"، مؤكداً أن "الفسيفساء ليست فناً زائلاً، بل ذاكرة تنقل إرث الأجيال".