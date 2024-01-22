تطورات المنخفض القادم.. سيستمر تأثيره على الأردن أسبوعاً

الوكيل الإخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي المتمركز فوق سواحل لبنان الذي سيبدأ تأثيره فجر غداً الثلاثاء سيستمر لمدة أسبوعاً .

اضافة اعلان



وقالت الأرصاد اليوم الاثنين لـ"الوكيل الاخباري" إن المنخفض سيرافقه أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء حيث يتمركز تأثيره على المناطق الشمالية والوسطى.

وأضافت أن المنخفض سيضعف تأثيره مساء الثلاثاء ومن بعدها سيتجدد صباح الخميس ليستمر لغاية مساء الأحد القادم .



ونوهت أن درجات الحرارة ستنخفض وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على المملكة مع رياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.



كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية.