تعرف على أعلى درجة حرارة في الاردن اليوم

الوكيل الاخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبينت إدارة الأرصاد الجوية أن أعلى درجة حرارة ستسجلها المملكة اليوم 45 درجة مئوية في العقبة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 41 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 39 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 36 - 24، وفي مرتفعات الشراة 36 - 23، وفي مناطق البادية 44 - 25، وفي مناطق السهول 40 - 24، وفي الأغوار الشمالية 43 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 30، وفي البحر الميت 44 - 29، وفي خليج العقبة 45 - 31 درجة مئوية.









