تعرف على المناطق التي ستشهد تراكما للثلوج بالاردن - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه من المتوقع مع ساعات المساء ان تعبر المملكة جبهة هوائية أكثر برودة حيث تتحول الرياح إلى غربية وتهطل الامطار في أغلب المناطق تكون غزيرة احيانا يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، كما يتوقع خلال ساعات الليل تساقط زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية التي يصل ارتفاعها إلى 1100م عن سطح البحر والتي قد تتراكم بشكل محدود ومتفاوت حسب الارتفاع خاصة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) .



وقالت الارصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن المناطق التي ستشهد تراكمات محدودة للثلوج هي مرتفعات عجلون ، والطفيلة ، ومرتفعات الكرك والشوبك ورأس منيف .



وأضافت ان مناطق غرب العاصمة عمان من المتوقع أن تشهد زخات غير مؤثرة من الثلوج .

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