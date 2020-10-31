السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 01:04 ص

تعرف على تفاصيل الامطار المتوقعة في المملكة الاثنين القادم

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - ذكرت دائرة الارصاد الجوية في نشرتها المسائية ليوم الجمعة ان المملكة على موعد مع حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ من مساء الاحد القادم وتعمل بمشيئة الله على تساقط الامطار في عدد من مناطق المملكة .

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وفي التفاصيل خلال ساعات المساء والليل من يوم الاحد القادم تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أجزاء محدودة من المملكة خاصة الجنوبية منها .

 

اما يوم الاثنين تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا . 


 




 

 


 

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