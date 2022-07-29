تعرف على حالة الطقس خلال تأثير الكتلة الهوائية الحارة في المملكة

الوكيل الاخباري- تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة القادمة من شبه الجزيرة العربية، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي (5-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحيانا إلى شمالية شرقية.

اضافة اعلان



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.