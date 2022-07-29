الجمعة 29-07-2022
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الجمعة، 29-07-2022 09:18 ص

تعرف على حالة الطقس خلال تأثير الكتلة الهوائية الحارة في المملكة

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الوكيل الاخباري- تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة القادمة من شبه الجزيرة العربية، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي (5-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحيانا إلى شمالية شرقية.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 




 

 


 

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