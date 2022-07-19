الثلاثاء 19-07-2022
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الثلاثاء، 19-07-2022 06:19 ص

درجات حرارة أعلى من معدلاتها العامة اليوم - تفاصيل

حر3


الوكيل الإخباري - تسجل الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، الأجواء جافة بوجه عام، وحارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتحول أحياناً إلى شمالية شرقية في مناطق البادية.

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة  متغيرة الاتجاه.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.


 




 

 


 

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