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السبت، 09-01-2021 09:38 ص

تعرف على موعد انحسار الاجواء الدافئة وقدوم اول منخفض جوي

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اشارت خرائط الطقس وفق ما قاله اخصائيون في مجال مراقبة الحالة الجوية الى ان انكسار حالات الانحباس المطري المستمرة منذ نهاية الشهر الماضي سيكون وفق الخرائط بمشيئة الله منتصف الشهر الحالي وبالتحديد يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الحالي حيث سيتقدم منخفض جوي الى منطقة الشرق الاوسط وفق المؤشرات الاولية.

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رائد رافد ال خطاب من ادارة الارصاد الجوية اكد ان أمطار المربعينية عادةً تشكل ما نسبته 30 % من مجموع الموسم المطري العام في المملكة ، ومع الحديث المستمر عن المربعينية للموسم المطري الحالي فقد لاحظنا انحباسا للأمطار لتاريخه، وهذه الظاهرة لا تعتبر غير مسبوقة حيث تشير المعلومات والدراسات المناخية في مديرية المناخ في ادارة الأرصاد الجوية وخلال 97 موسم مطري سابق بأن جودة الموسم المطري تختلف من موسم الى موسم وليس بالضرورة ان تعتمد جودة الموسم المطري على كميات الأمطار التي قد تهطل خلال المربعينية ، لان هنالك مواسم كثيرة لم تشهد المربعينية فيها هطولات مطرية جيدة وكانت المجاميع المطرية النهائية للموسم جيدة .

 

ويترقب المواطنون قدوم اول منخفض جوي ومشاهدة حبات المطر بعد انحباس استمر لاكثر من 20 يوماً . 


 




 

 


 

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