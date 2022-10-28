الجمعة 28-10-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يكشف عن إجراءات حماية مباراة الفيصلي والوحدات

مقتل 31 شخصا في فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب الفلبين

المركزي الروسي يتخذ قرارا حول سعر الفائدة متوافقا مع التوقعات

تركيا.. تحييد 13 من وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا

أسعار الذهب الجمعة في الأردن

محاولة تفجير في مدينة شيراز الإيرانية

تعرف على أسعار الذهب عالميا

الصين تطوير مركبة جوية ترفرف آليا تعمل لمدة طويلة

ماسك يكمل صفقة الاستحواذ على تويتر

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

الجمعة، 28-10-2022 09:05 ص

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

10202227183154351920327


الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء اليوم الجمعة، مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.


ويطرأ الأحد، انخفاض على درجات الحرارة؛ مع بقاء الأجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.


كما يطرأ الاثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12، وفي مرتفعات الشراة 24 - 11، وفي مناطق البادية 28 - 13، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 31 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 32 - 20، وفي خليج العقبة 33 - 21 درجة مئوية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020222462413981971268

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

0L5A1124 - Copy

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الخميس

102022268045606417518

الاردنيون على موعد مع الامطار مجدداً في هذا الموعد

10202223163814621947235

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

رعد

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

99

شاهد بالفيديو العاصفة الرعدية التي تشهدها مناطق من المملكة الآن

أخبار متعلقة
102022268045606417518

الاردنيون على موعد مع الامطار مجدداً في هذا الموعد

البلد

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم