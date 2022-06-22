الأربعاء 22-06-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 22-06-2022 09:14 ص

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الأربعاء والخميس

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الوكيل الإخباري- يوم الاربعاء نهاراً ستكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، والرياح غربية تنشط على فترات.

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ليــــــــلاً:  الأجواء مائلة إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق ،مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة  والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.   


التحذيرات ليوم الاربعاء :


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية


اما يوم غد الخميس ترتفع درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة
التحذيرات ليوم الخميس :


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

 

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