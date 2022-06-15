الارصاد لـ الوكيل : كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تؤثر على المملكة كتلة هوائية حارة وجافة،يوم الخميس، وفق مدير الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب .



وقال ال خطاب انه سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، الأجواء حارة في كافة المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.



وحذر ال خطاب من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة ،وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية .

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