تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - انخفاض على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



⚠ التحذيرات:

🔺 خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق السهول والبادية.

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