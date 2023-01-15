الأحد 15-01-2023
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الأحد، 15-01-2023 10:14 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة،  ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي ، حيث تتكاثر كميات الغيوم وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة، ويتوقع تساقط  زخات متفرقة من المطر في اماكن مختلفة من المملكة، ويتوقع  في ساعات ما بعد  العصر ان تكون الهطولات غزيرة احيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في شرق وجنوب شرق المملكة واجزاء محدودة من مناطق الوسطى الشرقية ، وهناك مؤشرات ضعيفة في ساعات المساء لتساقط بعض الزخات الخفيفة من الثلج ممزوجة بالمطر على قمم جبال الشراة لفترة قصيرة وغير مؤثرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ليلاً: الأجواء باردة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع استمرار الفرصة لتساقط زخات من المطر في البادية الشمالية الشرقية قد تكون لفترة محدودة غزيرة، وتدريجيا تضعف فرصة هطول الامطار حيث تنتهي مع ساعات الليل المتاخرة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في المناطق الشرقية.

⛔️ التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد العصر في الاودية والمناطق المنخفضة التي تشهد غزارة في الهطولات.
- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا للأمطار.

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