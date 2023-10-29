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الأحد، 29-10-2023 11:53 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الاجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة.

ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات مختلفة ويحتمل تساقط زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

🔺 التحذيرات: 
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
- خطر شدة سرعة الرياح اثناء النهار.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار

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